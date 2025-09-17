Le célèbre YouTubeur révèle que l'album officiel du GP Explorer, baptisé The Last Race. Pour l'occasion, Squeezie a réuni des grands noms: Gims, Clara Luciani, Sofiane Pamart, Charlotte Cardin…

La troisième édition du GP Explorer se tiendra justement les 3, 4 et 5 octobre prochains, sur le circuit Bugatti, au Mans. Ce sera la dernière édition de cette compétition de Formule 4. Pour l'édition 2023, 60.000 spectateurs avaient répondu présent, et les places s'étaient vendues en trente minutes. Le GP Explorer 2 avait même battu le record d’audience francophone avec plus de 1,3 million de spectateurs qui avaient suivi l'événement en direct sur Twitch.