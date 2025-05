La troisième édition de cette course d’influenceurs aura lieu les 3, 4 et 5 octobre prochains sur le circuit Bugatti du Mans. Le vendredi sera marqué par la présentation des 24 pilotes, le samedi et dimanche par les courses (dont un sprint le samedi). Deux concerts sont prévus les vendredi soir et samedi soir, mais le nom des artistes n'a pas été révélé. Toutefois, seul le dimanche sera retransmis en ligne, a-t-il prévenu, suscitant le mécontentement de plusieurs fans suivant l'annonce en direct sur Twitch. 200 000 billets seront mis en vente à partur du 04 juin prochain.

Ce sera la dernière édition de cette compétition de Formule 4 lancée en 2022.

Squeezie qui par ailleurs s’apprête aussi à envahir nos supermarchés. Squeezie va lancer sa propre boisson : le “ Cia Kombucha”. une boisson naturelle, faible en calorie. Des boissons dispo en magasin à partir de cette semaine selon une vidéo publiée par le créateur de contenu.