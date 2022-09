Et il s'agit d'une ancienne finaliste de la celebre émission. C'est Lucie Bernardoni, ex-candidate de la saison 4. Elle avait fait face à Grégory Lemarchal en finale à l'époque. Elle sera répétitrice au sein de cette dixième saison. C'est elle d' ailleurs qui a directement contacté la production pour proposer ses services.

On vous rappelle que la Star Ac sera de retour à partir du 15 octobre. Cette nouvelle saison se déroulera sur six semaines, avec sept primes, 13 candidats et cinq profs.