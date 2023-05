Le chanteur belge Stromae, qui était prévu pour se produire à Strasbourg en mars dernier, avait dû annuler sa date en raison d'un problème de santé. Il avait également annulé une quinzaine d'autres dates, et hier, dans un post Instagram, il a annoncé qu'il mettait fin à sa tournée européenne. Par conséquent, Stromae ne se produira pas non plus au Zénith de Strasbourg le 9 novembre prochain. Dans son post, il explique que, il y a quelques mois, il a commencé à ressentir une dégradation de son état de santé. Entouré de ses proches, il espérait pouvoir récupérer rapidement et reprendre la route, mais malheureusement, son temps de repos sera plus long que prévu.