L'ancienne directrice générale de la société Miss France a été nommée chevalière de l'Ordre National du Mérite. La décoration a eu lieu dans les jardins de l'Hôtel de Rothelin-Charolais, en présence de la Secrétaire d'État en charge de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, Marlene Schiappa. C'est elle qui a épinglé la médaille, tout en soulignant le parcours et l'engagement exemplaire envers les femmes de la récipiendaire.

Sylvie Tellier, de son côté, s'est exprimée en ces termes : "Je suis profondément reconnaissante envers la vie pour m'offrir autant d'opportunités de faire avancer les choses."

Diverses personnalités liées au concours Miss France étaient également présentes lors de cette cérémonie, dont Nathalie Marquay-Pernaut, Diane Leyre, ainsi que Jérémy Côme, le coach en savoir-vivre à la française des candidates à l'élection.