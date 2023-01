Après 17 années de bons et loyaux services, Sylvie Tellier n’est plus au comité Miss France.. Mais elle n’en a pas pour autant fini avec les concours de beauté ! L’organisateur de Mister Universel France révèle que la star était la nouvelle présidente du concours ! Elle participera aux entretiens individuels de chacun des 16 candidats et les jugera au-delà de leur physique.

L’équipe se réjouit de son arrivée et de pouvoir profiter de sa longue expérience.