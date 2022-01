Tayc et Fauve Hautot ont partagé ensemble l’aventure “Danse avec les Stars”, qu’ils ont même gagné il y a quelques semaines. Pendant toute l’aventure, beaucoup de fans les pensaient ensemble alors que Fauve est en couple. Tayc a relancé les rumeurs via Tik Tok avec un post dans lequel il dit être “en kiff sur une femme en couple depuis 9 ans”. Il rajoute “2-3 pas de samba et je suis devenu bête”. Amoureux ou simple coup de buzz ?