Six ans après avoir vu la propriété de ses six premiers albums changer de mains, la chanteuse annonce avoir enfin acquis les droits sur ces disques en les rachetant à Shamrock Holdings, un fonds d’investissement. La transaction, qui pourrait atteindre entre 600 millions et 1 milliard de dollars (880 millions d'euros), permettrait à Taylor Swift de récupérer la pleine propriété de «Taylor Swift», «Fearless», «Speak Now», «Red», «1989» et «Reputation».

«Toute la musique que j'ai faite m'appartient désormais», a écrit la chanteuse sur son site, en évoquant son «plus grand rêve qui devient réalité».