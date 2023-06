Taylor Swift a récemment annoncé une tournée internationale intitulée « The Eras Tour ». C'est une excellente nouvelle pour les fans français, car trois dates sont prévues dans l'Hexagone. Deux concerts auront lieu à Paris, à la Défense Arena, les 9 et 10 mai 2024. Pour ceux qui se trouvent plus près de l'Alsace, Taylor Swift se produira également à Lyon le 2 juin 2024.

Pour avoir la chance d'assister à l'une de ces trois dates de Taylor Swift en France, il faudra faire preuve de patience et un peu de chance. Avant de pouvoir envisager l'achat d'un billet, il est nécessaire de se préinscrire.

Pour la date à Lyon, l'inscription doit être effectuée avant ce vendredi à 23h59 sur le site du Groupama Stadium. C'est la seule façon de recevoir, éventuellement, un code d'accès à la billetterie qui ouvrira le mardi 11 juillet dès 10h.