Direction les salles obscures pour Taylor Swift ! Celle qui a lancé son Eras Tour en mars dernier vient tout juste d’annoncer que le concert événement serait diffusé au cinéma en octobre prochain. Pour rappel, Taylor Swift a parcouru les États-Unis pendant près de six mois avec ce spectacle de trois heures, comprenant plus de 40 titres. Il s'agit de l'un des spectacles les plus rentables de l'histoire.

Dans un premier temps, cette diffusion est prévue uniquement en Amérique du Nord. Il faudra encore patienter avant une éventuelle projection de l'Eras Tour en Europe, car la tournée de Taylor Swift n'a pas encore atteint notre continent. Elle débarquera en Europe l'année prochaine, en mai et juin 2024 en France.