La superstar américaine fera l'objet d'une mini-série documentaire, en 6 épisodes, diffusée sur Disney +. Une mini-sérié baptisée "Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era". Vous l'aurez compris, le programme mettra en avant la dernière tournée de Taylor Swift.

L'annonce s'accompagne d'un court teaser promettant d'ores et déjà une immersion inédite dans les coulisses de la tournée. On y voit des images de concerts, les préparatifs scéniques, Taylor Swift en loge, les répétitions des danseurs, ainsi que la présence de plusieurs invités d'exceptions, dont Ed Sheeran, Sabrina Carpenter et son fiancé Travis Kelce.

Date de sortie le 12 décembre