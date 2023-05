Depuis le mois de mars dernier, Taylor Swift est en tournée à travers les États-Unis. Pendant ses concerts qui durent trois heures, elle revisite l'intégralité de sa discographie. Et en quelques semaines, pour la toute première fois de sa carrière, Taylor Swift réalise un exploit remarquable : ses 10 albums se retrouvent simultanément dans le prestigieux classement Billboard ! Son dernier opus, "Midnight", se positionne à la 3e place. C'est une réussite extraordinaire qui témoigne de la popularité et du talent incontestable de Taylor Swift. Son empreinte musicale continue d'enchanter et de captiver son public, faisant d'elle une artiste incontournable de notre époque.