C’est officiel : Taylor Swift et Travis Kelce ont enfin dévoilé la date de leur mariage. Le couple se dira « oui » le 13 juin 2026. Un choix hautement symbolique car le chiffre 13, c’est LE porte-bonheur de Taylor depuis toujours. Autant dire que ce n’est pas un hasard. Le chiffre 13 fait référence à des moments clés de sa carrière. Elle est née le 13 décembre aussi.

La cérémonie devrait se dérouler dans un lieu digne d’un film romantique : un cadre chic, intime, les pieds presque dans l’océan… exactement le genre d’ambiance qui colle à l’univers du couple le plus scruté de ces dernières années.