Le dernier album de Taylor Swift est un carton : "The life of a Showgirl" est un véritable succès mondial. Il s'est écoulé à 9 millions d'exemplaires dans le monde, dont 145 00 en France. Le premier single The Fate of Ophelia est resté 10 semaines numéro un aux Etats-Unis (un record pour Taylor Swift !) et compte 50 millions d'écoutes en France.

Aujourd’hui, on parle du 2eme single officiel de cet album “Opalite”. Ce titre s'accompagnera d'un clip qui sortira en deux temps. Il sera disponible ce vendredi à 14 heures, en France, uniquement via les plateformes de streaming Apple Music et Spotify, avant de débarquer sur YouTube ce dimanche à la même heure.

Une stratégie de diffusion choisie pour une raison bien précise : les règles de calculs d'écoutes des chansons aux États-Unis ont changé : à cause d’un différend les streams via YouTube ne sont désormais plus pris en compte. En sortant d'abord le clip via Apple Music et Spotify, Taylor Swift est assurée de voir les écoutes de "Opalite" exploser et lui permettre d'obtenir un nouveau numéro un au Billboard Hot 100.