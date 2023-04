Le magazine américain People a révélé que Taylor Swift et l'acteur britannique Joe Alwin ont mis fin à leur relation après six ans ensemble. Selon une source proche du couple, la séparation a eu lieu il y a quelques semaines et a été décrite comme n'étant pas "dramatique", mais simplement le résultat de la fin naturelle d'une relation.

Depuis le début de sa carrière, Taylor Swift a souvent puisé dans ses histoires d'amour pour écrire ses chansons. À cet égard, la chanteuse vient de modifier la liste des titres de sa tournée, en remplaçant une chanson d'amour par une chanson de rupture. La fin de sa relation avec Joe Alwin pourrait bien avoir inspiré ce choix artistique.