Taylor Swift va se marier bientôt avec le footballeur américain Travis Kelce. Pour l'instant, elle est en pleine prépa de son EVJF. Et c’est un marathon qui va être organisé ! qui préparerait trois à quatre escapades entre amies, dans les mois à venir, avant de célébrer son mariage. La pop star préparerait non pas un, mais plusieurs enterrements de vie de jeune fille. On parle précisément de plusieurs voyages : Nashville, New York, la douceur italienne ou les eaux turquoise des Bahamas.

Des destinations qui rappellent les lieux de cœur de la chanteuse. Autour d’elle, un cortège de demoiselles d’honneur ultra VIP - Selena Gomez et Gigi Hadid en tête – qui plancherait depuis déjà plusieurs semaines sur ces voyages entre filles, prévus pour dans plusieurs mois.