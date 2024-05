Les rumeurs autour de l'éventuelle participation de Taylor Swift dans l'univers cinématographique Marvel (MCU) ont enflammé l'imagination des fans. Beaucoup pensent que si Taylor Swift devait rejoindre le MCU, le rôle d'Alison Blair, alias Dazzler, serait parfait pour elle.

Cependant, il est important de noter que rien n'a été confirmé et que les discussions entre Taylor Swift et Kevin Feige, le président de Marvel Studios, pourraient concerner un tout autre personnage. Le MCU est vaste et offre de nombreuses possibilités de rôles pour les nouveaux acteurs.

En attendant une confirmation officielle, les fans peuvent continuer à spéculer et à imaginer comment Taylor Swift pourrait apporter sa propre touche à l'univers Marvel. Que ce soit en tant que Dazzler ou un autre personnage, son inclusion dans le MCU serait certainement un événement majeur pour les fans de Marvel et de la chanteuse.