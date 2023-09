Taylor Swift est sur le point de devenir la première chanteuse à atteindre le statut de milliardaire, grâce exclusivement à sa carrière musicale. Actuellement en plein milieu de sa tournée "Eras Tour", la chanteuse vient tout juste de conclure la portion américaine de cette tournée à succès. De plus, elle s'apprête à dévoiler un important film documentaire consacré à ses concerts.

C'est précisément grâce à ce documentaire que sa notoriété et sa fortune connaîtront une expansion considérable. Le long-métrage a déjà établi un record en prévente aux États-Unis avec des recettes de 37 millions de dollars en une seule journée, et il pourrait même atteindre la barre des 100 millions de dollars dès son premier week-end de sortie. Selon les experts de l'industrie cinématographique, il se pourrait bien que ce soit le film le plus attendu de l'automne. Le fait que plusieurs studios aient choisi de reporter la sortie de leurs films, comme c'est le cas pour "L'Exorciste - Dévotion", témoigne de leur appréhension face à cette sortie imminente.