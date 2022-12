La chanteuse, qui accumule les records avec son nouvel album, Midnights, a maintenant signé un contrat pour réaliser son tout premier film avec Searchlight Pictures. C’est le studio derrière Nomadland et La Forme de l’Eau. Si aucun détail n’a été révélé sur la trame ou sur les acteurs et actrices qui seront face à la caméra, on sait par contre que c’est Taylor Swift qui l’a écrit.

La boîte de production n’a pas hésité à se féliciter d’avoir réussi à signer la superstar de la pop.