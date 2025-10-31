Taylor Swift, on la connait pour ses succès, ses records.. Bref pour sa carrière exceptionnelle. On la connait aussi pour sa générosité. Elle prouve une fois encore qu’elle a le coeur sur la main

La chanteuse vient de faire don de 100 000 dollars pour soutenir un enfant de 2 ans. Une petite Lilh qui souffre d’un cancer cérébral de stade 4. Taylor Swift a été touchée par une vidéo publiée sur Tiktok. Vidéo dans laquelle la petite s’exprime et parle de Taylor Swift en disant “Mon amie”. Il n’en fallait pas moins que toucher le coeur de la chanteuse et la convaincre de participer à la cagnotte familiale.

Grâce au don de Taylor Swift, la famille a dépassé son objectif et récolté plus de 310 000 dollars pour financer les traitements de Lilah