“Les Terre à pieds” ! C’est le nom d’une superbe action en cours depuis 6 semaines. Action qui va toucher à sa fin samedi et qui est destinée à soutenir Chaline, jeune fille souffrant de la maladie d’Angelman.

“Les Terres à pieds” c’est un défi fou que s’est lancé le colmarien Livio Rossi. Le 19 juillet dernier, il a entamé une marche à pied de plus de 800 km reliant Piano d’Arta en Italie à Colmar dans le Haut-Rhin. Lors de ce périple, il a franchi pas moins de 5 massifs montagneux. Malgré la fatigue et les moments parfois difficiles, ce voyage l’a littéralement transformé.

" Ça a été une succession d' épreuves, presque un voyage initiatique. J' ai eu beaucoup de problèmes de santé, j’ai voulu puiser au fond de moi et montrer que, malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, on peut se donner les moyens de s' en sortir. Je vous invite tous à lâcher prise et à croire en vous.” nous a déclaré Livio Rossi.

Au départ, cette marche était un projet personnel mais l' aventure a pris une tournure caritative. Livio a décidé d’associer Charline à son défi afin de récolter un maximum de don.

Charline a 15 ans. Elle souffre de la maladie d’Angelman qui touche environ 500 000 personnes dans le monde. Cela se traduit par une déficience intellectuelle ,absence de parole, trouble de la motricité et de la sensorialité.

Pour assurer son maintien à domicile, des travaux dans la maison familiale sont nécessaires. " Il faut qu' on puisse faire un rail qui l'emmène de son lit à la douche ou la table de soin. L' idée c' est d'offrir du confort à Charline et de permettre à ses parents de s' occuper d’elle le plus longtemps possible et lui donner l' amour qu' elle mérite.” nous explique avec émotion Livio.

Une cagnotte leetchi a été ouverte pour aider au financement des travaux. https://www.leetchi.com/c/les-terres-a-pied-livio-marche-avec-charline

Montant estimé des travaux : 12 000 euros. Montant pour l’instant récolté : un peu plus de 10 000 euros. Mais ce n’est pas fini, et Livio continue d’en appeler à votre générosité.

“Un pas grand chose suffit. Si tout le monde participe, on arrivera à rendre une famille heureuse pour longtemps et ça nous rendra heureux aussi", précise-t-il.

Si Livio a pu mener ce projet c’est grâce au soutien de l’amicale des 5 nations et de son secrétaire général Frédéric Gérard. Cette association œuvre régulièrement en faveur de différentes causes, elle a pleinement soutenu Livio lors de la préparation du voyage et durant toute l’aventure.

Le périple de Livio va s’achever samedi à Colmar Il parcourra le dernier kilomètre en compagnie de Charline. Ils franchiront la ligne d’arrivée ensemble chez Jadis et Gourmande place du Marché au Fruits à Colmar vers 16h30

Venez nombreux les soutenir , et les applaudir ! Ils en ont besoin et ils l’ont bien mérité.