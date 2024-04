Après des mois de spéculations, c'est maintenant confirmé : The Kid Laroi est en couple avec Tate McRae. Le chanteur a officialisé cette nouvelle lors d'un spectacle à Dublin. Tate McRae a fait le voyage jusqu'en Irlande pour assister au "First Time Tour" de The Kid Laroi, et elle était présente dans la salle. Désormais, les fans sont impatients de voir ce duo collaborer sur une chanson très prochainement.