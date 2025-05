The Weeknd semble avoir des doutes concernant son avenir artistique. Alors qu’il avait évoqué la possibilité d’abandonner son nom de scène après la sortie de son sixième album Hurry Up Tomorrow et du film qui l’accompagne ( ce dernier est sorti ce vendredi 18 mai) le chanteur de 34 ans s’est montré plus nuancé.

Il dit maintenant hésiter à changer de nom d’artiste et se laisse encore un peu le temps de la réflexion.