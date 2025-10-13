L'artiste prolonge la partie française de sa tournée After Hours Til Dawn. The Weeknd annonce une nouvelle date de concert en France. L'artiste canadien se produira au Stade Pierre Mauroy le 3 juillet 2026 aux côtés du rappeur Playboi Carti. Ce concert est ainsi le troisième show de l'artiste annoncé en France après un concert à Paris le 10 juillet et à Nice, le 21 juillet.

Une prévente pour ce spectacle lillois sera mise en ligne dès le 16 octobre prochain à 12h sur le site du Stade Pierre Mauroy.