Dans une interview accordée au magazine W, le chanteur canadien The Weeknd, à l'affiche de la série "The Idol" avec Lily Rose Depp, a révélé qu'il envisageait de "clore le chapitre The Weeknd" et d'abandonner son nom de scène. Bien qu'il souhaite continuer à faire de la musique, il envisage de le faire sous son vrai nom, Abel.

Par le passé, The Weeknd avait déjà évoqué sa volonté de conclure sa discographie avec une trilogie comprenant ses deux albums précédents ainsi qu'un dernier disque, actuellement en préparation. Cette annonce surprendra certainement les fans du chanteur, mais marque un nouveau tournant dans sa carrière artistique.