The Weeknd a dû annuler sa participation au concert Global Citizen prévu pour ce samedi à New York. Il évoque des raisons personnelles mais sans en dire plus. Un coup dur pour ce festival caritatif !

Mais heureusement un remplaçant a d’ores et déjà été trouvé… ou plutôt une remplaçante. Cardi B annonce prendre la relève et se dit fière de pouvoir participer à ce bel évènement. Les billets pour le Global Citizen Festival, qui accueillera notamment Shakira et Tyla, sont attribués grâce à des points gagnés en menant des actions contre l’extrême pauvreté.