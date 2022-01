THE WEEKND AURAIT EU UNE RELATION AVEC UNE GRANDE CHANTEUSE

C’est la nouvelle rumeur qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir attentivement écouté les paroles de son nouvel album Dawn FM, les fans en ont déduit que The Weeknd aurait eu une courte relation avec Ariana Grande. La cause de la rumeur : la chanson “I Heard You Married” “J’ai entendu que tu t’étais mariée”. Seule Ariana Grande est mariée dans l’entourage très proche de The Weeknd.