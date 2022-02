THE WEEKND : BAD BUZZ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

The Weeknd a été victime d’un très mauvais timing il y a quelques jours. Le chanteur voulait annoncer ses nouvelles dates de concerts sur ses réseaux. Pour ça il a simplement posté cette phrase “LET’S GOOOOOO”. Sauf qu’au même moment, la Russie a envahi l’Ukraine. Ce message a donc été mal interprété. Depuis, The Weeknd s’est excusé et il a remis à plus tard l’annonce de sa tournée.