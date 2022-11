Après avoir été contraint de reporter puis d'annuler sa précédente tournée en Europe à cause de la pandémie, The Weeknd va faire son retour en France pour trois dates à Paris, Nice et Bordeaux à l'été 2023. Sa tournée se joue à guichet fermé aux Etats-Unis et ce sera certainement pareil en Europe. Les billets pour le Stade de France seront disponibles à la vente ce vendredi à 12h. Une prévente est également prévue demain à 12h.