Il y a maintenant 2 ans, The Weeknd annonçait partir en tournée mondiale.. Avec les nombreux reports, The Weeknd a décidé de changer ses plans. Plutôt que de faire plusieurs dates dans des salles de concerts, il va proposer des grands concerts dans des stades. Du coup The Weeknd a annoncé l’annulation de toutes ses dates dans les salles de concert mais il devrait annoncer prochainement au moins une date au stade de France à Paris. Les billets déjà achetés pourront être remboursés ou remplacés pour une autre date de concert.