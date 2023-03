The Weeknd n'en finit plus de cartonner. chaque nouveau single, remix ou duo lui permet un peu plus d'exploser les compteurs sur les plateformes de streaming.

C'est ce qui s' est passé avec ses succes "Creepin", "Die for You" ou "Blinding Lights". Une popularité qui lui vaut de rentrer dans le prestigieux livre Guinness des Records et de battre des records absolus en streaming.

The weeknd est officiellement l'artiste le plus populaire au niveau mondial, selon donc le livre Guinness des records.