Que les fans de The Weeknd se réjouissent ! Le musicien a révélé au Hollywood Reporter qu’il travaillait en ce moment et activement sur de nouvelles chansons !Il assure qu’il a été beacoup inspiré ces derniers temps, tant mieux !

Cela fera une année chargée pour The Weeknd. L’artiste travaille aussi sur sa propre série, The Idol, pour HBO. Un projet sur lequel il ne peut pour l’instant « rien dire ». Mais il en dira plus très bientôt a-t-il promis.