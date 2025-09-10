Théâtre d'improvisation par la troupe "Les gens du jardin"
Pour célébrer les dix ans du musée, un événement exceptionnel se prépare. Le spectacle d'improvisation théâtrale mettra en vedette la troupe 'Les gens du jardin', qui promet un moment à la fois drôle et décalé. Cette performance unique se déroulera dans un cadre convivial, offrant aux spectateurs une expérience immersive et interactive. La troupe 'Les gens du jardin' se distingue par sa créativité et son originalité. Leur devise, 'La scène est notre terreau, Quand le thème est notre engrais, Grâce aux mimes et aux mots, Nous cultivons pour vous l'impro', résume parfaitement leur approche artistique. Attendez-vous à des improvisations surprenantes qui sauront captiver le public et créer une atmosphère joyeuse. Ne manquez pas cette occasion de découvrir le talent de ces artistes lors d'un week-end festif au musée. L'entrée est gratuite sur réservation. Infos réservations : Par téléphone - 0389486102 - 03 89 62 03 28 Par e-mail - musee.schoelcher@fessenheim.fr
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 20 septembre 2025 à 16h00
au 20 septembre 2025 à 17h00