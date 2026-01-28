Théâtre " Un trésor sous le potager"
Soirée Théâtrale – “Un trésor sous le potager” Le Samedi 21 Mars 2026 à 20h30, la Compagnie du Grammont vous invite à une soirée basée sous le signe de l'humour dans la Salle des Fêtes de PFETTERHOUSE, 1 Rue Joseph MEISTER. Synopsis : Ginette et Raymond, un couple campagnard, ont découvert un coffre rempli d’or dans leur jardin. Transformés en riches mais pas moins rustiques dans leurs manières, ils font tout pour cacher leur nouvelle fortune à leur famille venue fêter Noël. Mais entre une montre suisse oubliée, un lifting trop visible et des maladresses en cascade, les filles du couple et la sœur de Ginette commencent à flairer l’embrouille. Elles mènent l’enquête à leur manière, provoquant une série de quiproquos hilarants avant une révélation finale… surprenante ! Une comédie pleine de rebondissements, des personnages hauts en couleur et une ambiance chaleureuse vous attendent. Salle des Fêtes – Pfetterhouse Pas de réservations Entrée : 8 € adultes / 4 € - de 12 ans Venez partager un moment unique et humoristique.
Lieu
68480 PFETTERHOUSE
Date
du 21 mars 2026 à 20h30
au 21 mars 2026 à 23h00
Organisateur