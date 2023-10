Après avoir suivi une formation d'ingénieur aéronautique, suivi de nombreuses années d'études et de travail assidu, Thomas Pesquet a eu l'opportunité de devenir le dixième Français à partir dans l'espace, un voyage qu'il a entamé le 17 novembre 2016. Depuis lors, sa notoriété n'a cessé de croître, mais son rythme de travail est devenu véritablement exigeant, à un point tel que le spationaute de 45 ans a été au bord de l'épuisement professionnel, une période qu'il relate dans son autobiographie intitulée "Ma vie sans gravité".

Il explique avoir trouvé un soutien précieux auprès de Stromae. Thomas Pesquet est tombé sur une vidéo dans laquelle le chanteur évoquait son propre burn-out et les défis liés à la célébrité, notamment le sentiment de culpabilité lié à l'incapacité de dire toujours "oui". Thomas Pesquet s'est identifié à cette expérience, et c'est ainsi qu'il a décidé de contacter Stromae. Les deux ont partagé leurs expériences et se sont mutuellement soutenus.

Cependant, Thomas Pesquet ne divulgue pas les détails de leur conversation personnelle.