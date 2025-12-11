Alors que les rumeurs de séparation enflaient depuis des semaines, Timothée Chalamet et Kylie Jenner sont apparus plus amoureux que jamais sur le tapis rouge de l'avant-première de «Marty Supreme» à Los Angeles, la nuit dernière. Le couple, dont les tabloïds annonçaient la séparation depuis des semaines, est apparue plus proche que jamais

Officiellement en couple depuis avril 2023, Timothée Chalamet et Kylie Jenner traversaient une période compliquée depuis plusieurs semaines selon la presse people américaine. Elle a bien tenté à plusieurs reprises de dire que tout allait bien dans leur couple… Sans succès !

Voilà la vérité désormais rétablie !