Crédit: Condé Nast (through Vogue Taiwan)

L'acteur franco-américain Timothée Chalamet, qui est apparu dans plusieurs blockbusters et compte plus de 18 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, devient, à l'âge de 27 ans, le nouveau visage du parfum Bleu de Chanel. Il s'agit de sa première collaboration avec une marque de soins et de parfums. Timothée Chalamet succède au regretté Gaspard Ulliel, qui nous a quittés de manière tragique l'année dernière à seulement 37 ans.

La campagne publicitaire officielle, réalisée par Martin Scorsese, sera dévoilée en juin prochain, accompagnée d'un film promotionnel tourné dans le métro en avril dernier."