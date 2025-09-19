Tinn Tout'! - Cie Ziguilé
Que se passe-t-il lorsque l’on éteint tout ? Trois acrobates mènent l’enquête, entre portés acrobatiques et voltiges aériennes autour d’un agrès inédit. La compagnie de cirque tout droit venu de La Réunion, déjà accueillie à Art’Rhena en 2023 avec leur spectacle Ziguilé, porte un cirque où le jeu et l’adresse, les rencontres et le partage intergénérationnel sont au centre de leur ADN. Un spectacle à venir découvrir en famille ! Plein : 10€ | Réduit : 7€ | Moins de 17 ans : 7€
68600 Vogelgrun
du 1er avril 2026 à 14h00
au 1er avril 2026 à 14h55
