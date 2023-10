L'acteur américain Tom Hanks a mis en garde ses fans contre l'utilisation non autorisée de son image et de sa voix dans des publicités promouvant des produits, réalisée à l'aide de technologies d'intelligence artificielle (IA). Sur son profil Instagram, Tom Hanks a exprimé son mécontentement en déclarant : "Je n'ai rien à voir avec ça", tout en partageant une capture d'écran de la vidéo en question. Il convient de noter que Tom Hanks avait déjà attiré l'attention sur les défis que représente l'intelligence artificielle pour l'industrie cinématographique, un problème qui a suscité des grèves récentes parmi les acteurs et les scénaristes hollywoodiens.