La quatrième aventure de Spiderman sortira en 2026. Les premières images ont été dévoilées et surtout Tom Holland, interprète de l'homme-araignée a révélé le titre de ce nouveau volet. Ce film très attendu s’appellera “Spider Man: Brand New Day” . Tom Holland ajoute que c’est un nouveau départ qui est prévu dans ce long métrage pour le super-héros. L’acteur assure que les scénaristes ont fait un super boulot et qu’il est fier d’avoir joué dans ce film.

“Spider Man: Brand New Day” sortira un peu plus de deux mois après le prochain film Avengers, intitulé Doomsday.