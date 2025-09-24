Le tournage du prochain Spider-Man a dû être arrêté pour quelques jours : L'acteur principal Tom Holland a eu un accident sur le plateau. En cause : une cascade qui a mal tourné. Il a subi une légère commotion cérébrale et a été pris en charge à l’hôpital. Aujourd’hui, il va mieux et a pu rentrer chez lui. Sony et Marvel Studios font une pause dans la production du 4eme volet de Spider-Man par précaution. L'acteur britannique de 29 ans devrait reprendre le chemin du plateau dans quelques jours.

Pour info : “Spider-Man: Brand New Day” devrait sortir en salles le 29 juillet 2026 en France.