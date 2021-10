La plupart des parcs de loisir vont jouer la carte Halloween dans les prochains jours. C’est le cas du parc de Wesserling qui nous invite à venir découvrir le tombeau maudit !

Mais qu’est ce que le tombeau maudit exactement ?

“C’est tout simplement un parcours. Les visiteurs pourront rencontrer 8 personnages mystérieux et bien évidemment effrayants. Ces visiteurs devront résoudre des énigmes et des épreuves sur les étapes de la momification afin de s’échapper du tombeau maudit.” indique, pour nous, Charlotte Savry, assistante chargée de communication au parc de Wesserling. Tout en précisant : “Ces énigmes seront accessibles aux plus grands et aux plus petits. Le parc de Wesserling a pour vocation de faire passer à ces visiteurs un moment ludique et amusant !”

Le parcours dure 45 minutes environ. Il sera installé dans la grande chaufferie, un magnifique bâtiment industriel qui convient parfaitement à l' esprit halloweenesque. En prime : des décors fantastiques seront mis en place avec un jeu de son et de lumière. Des acteurs maquillés costumés auront pour mission de nous effrayer. “ Les personnages ne vont pas directement toucher les visiteurs, rassurez-vous, mais ils peuvent se rapprocher plus ou moins du public pour être avec eux directement, pour les effrayer ! Les acteurs vont bien sûr s’adapter à leur public” nous dit Charlotte.

Pour tenter l' expérience et découvrir le tombeau maudit, il faut impérativement s' inscrire en ligne. Différents créneaux sont proposés du 22 octobre au 1er novembre de 17h à 21h . D ailleurs choisissez bien votre créneau, le degré de peur peut changer selon les moments. Charlotte Savry prévient : “ On reste toujours plus ou moins à la même chose mais c’est vrai qu’à 17h il commence seulement à faire nuit, à 21h on peut avoir une sensation un peu plus importante de la peur !”

Cette saison Halloween s' annonce déjà comme une réussite ! réussite qui tient sans doute à l' ambiance qui règne au sein des équipes du parc de Wesserling. “ On passe de très bon moment en groupe! On choisit tous ensemble les décors, on échange des idées. On s’amuse ensemble, on prépare tout ça ensemble. C’est un vrai travail d’équipe !" explique avec enthousiasme Charlotte Savry.

Le tombeau maudit est à découvrir au parc de Wesserling à partir du 22 octobre jusqu’au 1er novembre. Inscrivez-vous sans attendre !

Infos pratiques :

Tarifs : Adultes : 12€

Enfants : 8€

Réservation : https://www.parc-wesserling.fr/billetterie/

Parcours déconseillé (mais pas interdit) aux moins de 10 ans.

En raison de la hauteur et de l'étroitesse des passerelles, cette déambulation ne convient pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes sujettes au vertige et aux poussettes.

Animation en intérieur mais prévoir tout de même des vêtements chauds

Port du masque et pass sanitaire obligatoire.