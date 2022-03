TONES AND I : ELLE AVOUE DÉTESTER L’UN DE SES TITRES

Crédit: Wikimedia Commons by Bruce from Sydney, Australia

La chanteuse australienne s’est fait connaître en 2019 grâce à son hit “Dance Monkey”. Pourtant, Tones and I dévoile qu’elle déteste cette chanson, elle ne veut plus l’écouter et si elle peut éviter de la chanter elle évite. A l’époque elle avait écrit cette chanson sans penser que ca serait un carton, elle ne l’appréciait déjà pas forcément, c’était juste une chanson qu’elle avait écrite. Maintenant que le titre a tourné dans le monde entier, elle le supporte encore moins.