Pas n'importe quelle série ! Une mini-série en son honneur. Un biopic est en cours de préparation, et cette série de 8 épisodes devrait retracer l'histoire et le parcours du quadruple champion NBA, tout en évoquant sa vie privée. C'est certain, l'histoire sera fidèle à la réalité, car "TP" co-produira cette série. Il s'est associé au producteur Jean-Marie Antonini, qui a notamment produit la série "Le Flambeau".

À propos encore de cette mini-série, ce biopic sera tout sauf conventionnel. L'objectif est de proposer un projet attractif, cool et événementiel, à l'image du basketteur français Tony Parker.

Le nom de la série, celui de l'acteur principal et la date de sortie sont encore un mystère.