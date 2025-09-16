Top 50 From Berlin to Paris - Nicolas Buvat & Friends
Célébrons l’amitié franco-allemande en musique ! Avec une équipe d’étoiles montantes du Jazz des deux pays, Nicolas Buvat ranime les “démons de minuits” des plus grands tubes des années 70, 80 et 90. Téléphone, Peter Schilling, Indochine, Nena… La nostalgie se mêle au renouveau à travers l’interprétation survoltée et les solos endiablés dans un mélange de disco, de jazz, de rock et de new wave. De Voyage voyage à 99 Luftballons, venez passer une belle soirée à Art’Rhena !
68600 Vogelgrun
du 21 janvier 2026 à 20h00
au 21 janvier 2026 à 21h20
