Force est de constater que les amateurs de cyclisme se régalent en ce moment. Les 15 derniers jours, c'est le Tour de France que le public a pu suivre avec passion. Depuis dimanche, place au tour de France feminin avec des passages en Alsace prévus pour vendredi et samedi. Et à partir de ce mercredi 27 juillet : top départ du Tour Alsace 2022. C’est parti pour 5 jours de courses sur les plus belles routes de la région.

Le Tour Alsace a été créé en 2004 par le Groupe Larger. C’est une grande course cycliste qui s'articule autour de valeurs fortes telles que la motivation, le fair-play et le dynamisme. Pour cette nouvelle édition, pas moins de 26 équipes internationales sont engagées.

Les étapes du Tour Alsace :

Mercredi 27 juillet : Contre-le-montre à Sausheim. 4,3 km en demi-équipe - parcours en ville.

Jeudi 28 juillet : Étape d'Europa-park à Scherwiller - La première longue étape du Tour.

Vendredi 29 juillet 2021 : Étape de Vesoul à La Planche des Belles Filles

Samedi 30 juillet : Étape de Kembs à Altkirch – le parcours en détails sera annoncé prochainement.

Dimanche 31 juillet 2022 : Étape de Mulhouse à Berrwiller

A chaque étape, une caravane publicitaire précédera les cyclistes. De quoi faire le bonheur des spectateurs le long des routes.

Pour tout savoir sur les équipes, les étapes ou même la caravane publicitaire par exemple, allez sur le site www.touralsace.fr. Le Tour Alsace 2022 débute ce mercredi 27 juillet et s’achèvera dimanche 31 juillet.