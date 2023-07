Le Tour Alsace Cycliste, c'est une grande course cycliste créée en 2004 par le groupe Larger. Cette course, inscrite au calendrier UCI catégorie 2.2, est renommée pour la beauté de ses paysages à travers les étapes et pour la difficulté des parcours (avec notamment des étapes au coeur des Vosges et de ses sommets, dont la mythique Planche des Belles Filles.

Le Tour Alsace 2023 débute officiellement ce mercredi 26 juillet.

Les étapes du Tour Alsace :

Mercredi 26 juillet - 1ere étape : le traditionnel contre-la-montre dans les rues de Sausheim. Un contre-la-montre par demi-équipe de 4,3 km. Parcours en ville, aucun relief à prévoir. Idéal pour les sprinteurs.

Jeudi 27 juillet - 2eme étape : Étape d'Europa-park à Sélestat. Une étape de plaine, rapide, sans difficulté, qui plaira aux sprinters.

Vendredi 28 juillet - 3eme étape : Étape de Vesoul à La Planche des Belles Filles - 143,1 km

Samedi 29 juillet - 4e étape : Étape de Tagolsheim à Altkirch. Étape inédite de par son nombre de communes traversées, cette étape mettra en lumière les villes et villages du Sundgau sur les quasi 200 km du parcours.

Dimanche 30 juillet - 5e et dernière étape : Ribeauvillé à Cernay. Cette épreuve s’élancera de la belle ville médiévale de Ribeauvillé et ralliera Cernay sur les rives de la Thur.





Pour cette édition 2023, 25 équipes sont engagées. Des équipes venues des 4 coins du monde : de France bien sûr mais aussi du Royaume-Uni, des Etats Unis, Australie, Israël, Norvège, Italie, Allemagne, Belgique, Canada, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Autriche.

Du beau spectacle s’annonce encore pour cette nouvelle édition du Tour Alsace. A l'issue de chaque étape , les maillots carré leader seront distribués. N’oublions pas de préciser non plus le passage de la caravane publicitaire avant la course avec pleins de cadeaux pour le public présent le long des routes.

Ce Tour Alsace débute demain à Sausheim et s’achèvera dimanche avec une arrivée à Cernay. Pour en savoir plus, allez sur le site officiel www.touralsace.fr.