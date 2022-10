Crédit: Wikimedia Commons : The Lion King European Premiere by Sassy

Beyoncé est de retour depuis le mois de juillet avec l’album Renaissance . ET cet avec cet album que la chanteuse américaine pourrait partir en tournée à travers le monde. On utilise le conditionnel parce que l’info a été dévoilée par « par inadvertance » lors d’une soirée caritative qui s’est tenue à Los Angeles. Un lot prévoyait justement des places et une visite des coulisses de cette tournée.

La chanteuse n’a encore rien officialisé pour le moment. Dès que ce sera fait, nous vous tiendrons au courant parce que si tournée mondiale il y a , cette dernière passera forcément par la France.