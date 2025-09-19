Tridiculous The Show - Tridiculous
Tridiculous est un mélange explosif de puissance, de dynamisme et de talent musical, le tout relevé d’une bonne dose d’humour. Ce trio d’acrobates-musiciens-chanteurs, primés lors de nombreux festivals, combinent chanson et musique live, break dance, acrobaties et humour dans un spectacle unique qui enthousiasme petits et grands. La garantie de passer une bonne soirée avec ces trois messieurs qui savent tout faire à la perfection et de ressortir avec le sourire jusqu’aux oreilles. Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Moins de 17 ans : 10€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 17 avril 2026 à 20h00
au 17 avril 2026 à 21h10
Organisateur