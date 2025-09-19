Trio Zeliha - AJAM
Fruit de la complicité entre trois musiciens issus du conservatoire : la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan, le Trio Zeliha s’attache à rendre la musique de chambre accessible. Lauréats de prestigieux concours internationaux, ils forment un trio exceptionnel à l’identité rare. Avec Beethoven et Brahms, ils nous offrent deux pages parmi les plus belles du répertoire romantique. Plein : 15€ | Réduit : 12€ | Moins de 17 ans : 10€
Lieu
68600 Vogelgrun
Date
du 21 mars 2026 à 20h00
au 21 mars 2026 à 21h10
Organisateur